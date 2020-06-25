Дизайн + вертска сайта

Сайт посвященный хоккею и ледовой арене

Цель: популяризация хоккея.

Основные разделы сайта

Главная – будет представляться информация о хоккейных матчах в режиме онлайн.

О команде – пользователь может ознакомиться с историей и достижениями каждого игрока команды.

Записаться – в данном разделе пользователь может выбрать тренера к которому он хочет записаться на тренировку.

Аренда льда – Пользователь может выбрать удобное время для аренды и увидеть когда лед занят. Тут очень важно понятный интерфейс с красивой анимацией.

Контакты.

Вакансии.

Пока вся информация, возможно добавим 1 страницу ( пока на обсуждении)

Сайт нужно будет собрать на Pixli

Постановка задач в трелло

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