Дизайн + вертска сайта

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Закрыт15 заявок734 просмотра

Сайт посвященный хоккею и ледовой арене 

Цель: популяризация хоккея.

Основные разделы сайта

Главная – будет представляться информация о хоккейных матчах в режиме онлайн.

О команде – пользователь может ознакомиться с историей и достижениями каждого игрока команды.

Записаться – в данном разделе пользователь может выбрать тренера к которому он хочет записаться на тренировку.

Аренда льда – Пользователь может выбрать удобное время для аренды и увидеть когда лед занят. Тут очень важно понятный интерфейс с красивой анимацией.

Контакты.

Вакансии.

Пока вся информация, возможно добавим 1 страницу ( пока на обсуждении)

Сайт нужно будет собрать на Pixli

Постановка задач в трелло 

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