есть лэндинг сервисного центра по ремонту телефонов, необходимо создать многостраничный сайт с админкой, цветовую гамму брать с лэндинга. Есть тезисное ТЗ с примерами ссылок на другие сайты как это должно выглядеть и работать. Движок ...
Дизайн + вертска сайта
Сайт посвященный хоккею и ледовой арене
Цель: популяризация хоккея.
Основные разделы сайта
Главная – будет представляться информация о хоккейных матчах в режиме онлайн.
О команде – пользователь может ознакомиться с историей и достижениями каждого игрока команды.
Записаться – в данном разделе пользователь может выбрать тренера к которому он хочет записаться на тренировку.
Аренда льда – Пользователь может выбрать удобное время для аренды и увидеть когда лед занят. Тут очень важно понятный интерфейс с красивой анимацией.
Контакты.
Вакансии.
Пока вся информация, возможно добавим 1 страницу ( пока на обсуждении)
Сайт нужно будет собрать на Pixli
Постановка задач в трелло
Пишите
Заявки фрилансеров
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