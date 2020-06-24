Правки сайта на Open Cart

Здравствуйте.

Нужно сделать доработку сайта на Open Сart десктоп и мобильной версии. Описание правок прилагаю

https(двоеточие)//docs.google.com/document/d/1E3Y1qnt8DKNhIk2xktry3X2G6axHtJBxX6k3CNtTbO4/

Просьба сначала ознакомиться, потом размещать заявку. Интересует стоимость, сроки реализации всех пунктов, а не какой-то выборки из нее. Готов пояснить описанное в тз.

От вас:

- Хорошо знаете Open Cart, новичкам не беспокоить

- Не пропадаете и доводите работу до конца

- Работа по безопасной сделке