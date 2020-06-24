Правки сайта на Open Cart

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт4 заявки475 просмотров

Здравствуйте.

Нужно сделать доработку сайта на Open Сart десктоп и мобильной версии. Описание правок прилагаю 

https(двоеточие)//docs.google.com/document/d/1E3Y1qnt8DKNhIk2xktry3X2G6axHtJBxX6k3CNtTbO4/

Просьба сначала ознакомиться, потом размещать заявку. Интересует стоимость, сроки реализации всех пунктов, а не какой-то выборки из нее. Готов пояснить описанное в тз.

От вас:

- Хорошо знаете Open Cart, новичкам не беспокоить

- Не пропадаете и доводите работу до конца

- Работа по безопасной сделке

5 лет назад
A_1
43 года
17 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Вадим
 
44 года
11 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
5 лет назад
Николай
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Илья
 
33 года
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
20 отзывов
5 лет назад
Игорь
 
42 года
13 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
7 отзывов
5 лет назад

  • Похожие заказы

  • Изменить сайт

    Сделать сайт(одностраничник) по хорошему примеру с отредактированным текстом, не его копию, лежит на вордпресе домен хостинг есть

    WordPress
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Лендинг для курсов тренеров

    Необходимо сделать готовый лендинг под обучение фитнес тренеров для Wordpress на теме Publisher. Также нужны шаблоны, чтобы потом можно было скопировать лендинг и поменять слова под новые продукты. По аналогии из примера: https://fitness-pro.ru/kursy-fitnesa/ ...

    WordPress
    Сайты «под ключ»13 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Разработка Лендинга на WordPress | Коммерция, Фитнес Тренер

    $350

    Необходимо сделать готовый лендинг под обучение фитнес тренеров для Wordpress на теме Publisher. Также нужны шаблоны, чтобы потом можно было скопировать лендинг и поменять слова под новые продукты. По аналогии из примера: https://fitness-pro.ru/kursy-fitnesa/. ...

    WordPress
    Сайты «под ключ»16 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Создание сайта под ключ - ниша Услуги по Составлению Резюме (Англ)

    Суть Проекта - Сайт на Англ Языке под Северную Америку - об услугах составления резюме и других дополнительных услугах таких как Оптимизация профиля ЛинкедИн Главная цель сделать сайт максимально хорошим для гугла (СЕО) ...

    Google Ads
    Сайты «под ключ»18 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Сайт черного списка

    1. Функция платного доступа для организаций 2. функция разовой проверки физ лицом 3. Бесплатная подача объявления о недобросовестном сотруднике или об работодателе (полное указание реквизитов компании, контакты подающего объявление, текст, фото) 4. ...

    MySQL
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Сайт на ВП

    Добрый день! Стоит задача создать сайт витрину на вп по аналогу данного сайта https://moskva.vbr.ru/banki/kredity/recommended/.  Есть нюансы которые хотелось бы учесть: 1) Возможность быстро менять местами предложения; 2) Возможность быстро менять информацию в готовых ...

    Сайты «под ключ»18 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Создание сайта

    Создать похожий сайт как на примере с выкладкой на хостинг. Внесения правок до полного согласования и после - выгрузкой сайта на хостинг. В кратчайшие сроки. Пример сайта: http://www.interplume.fr/en/

    Сайты «под ключ»23 заявки
    Закрыт
    5 лет назад