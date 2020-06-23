Необходимо разработать сайт компании-производителя круп Сайт уровня https://bit.ly/2Vbmq4W
Создание сайта
Создать похожий сайт как на примере с выкладкой на хостинг.
Внесения правок до полного согласования и после - выгрузкой сайта на хостинг.
В кратчайшие сроки.
Пример сайта: http://www.interplume.fr/en/
Заявки фрилансеров
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