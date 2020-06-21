Добрый день! Требуется создание сайта/интернет-магазина в полном цикле. Имеется пример нужного дизайна. Соотв. нужно нечто подобное сделать/клонировать. Тезисами могу обозначить что имеется и что нужно сделать, далее уже обсудим:

1. Имеется сервер, на нем FTP, APACHE, PHP,MYSQL.

2. Использование движков/шаблонов недопустимо. Нужен свой код.

3. Нужен дизайн аналогичный примеру и соотв. создание/нарезка изображений.

4. Требуется программирование CSS,PHP,MYSQL. По MYSQL с запросами поможем.

5. Есть прайс лист в MYSQL базе, соотв. его нужно показать на сайте + иметь возможность поиска по прайсу.

6. Корзина для добавления товаров (для начала без личного кабинета, просто с записью в БД заказа + уведомление на почту покупателю)

7. Сайт должен уметь работать в 2х режимах. Мобильном и в десктопном разрешении.

8. В перспективе сайт должен будет иметь личный кабинет с заказами.

9. В перспективе сайт должен будет иметь принимать оплату.