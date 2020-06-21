Добрый день! Требуется создание сайта/интернет-магазина в полном цикле

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт9 заявок651 просмотр

Добрый день! Требуется создание сайта/интернет-магазина в полном цикле. Имеется пример нужного дизайна. Соотв. нужно нечто подобное сделать/клонировать. Тезисами могу обозначить что имеется и что нужно сделать, далее уже обсудим:

1.      Имеется сервер, на нем FTP, APACHE, PHP,MYSQL.

2.      Использование движков/шаблонов недопустимо. Нужен свой код.

3.      Нужен дизайн аналогичный примеру и соотв. создание/нарезка изображений.

4.      Требуется программирование CSS,PHP,MYSQL. По MYSQL с запросами поможем.

5.      Есть прайс лист в MYSQL базе, соотв. его нужно показать на сайте + иметь возможность поиска по прайсу.

6.      Корзина для добавления товаров (для начала без личного кабинета, просто с записью в БД заказа + уведомление на почту покупателю)

7.      Сайт должен уметь  работать в 2х режимах. Мобильном и в десктопном разрешении.

8.      В перспективе сайт должен будет иметь личный кабинет с заказами.

9.      В перспективе сайт должен будет иметь принимать оплату. 

ApacheCSSMySQLPHP
5 лет назад
rsaushkin
Роман 
44 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Олег
 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
161 отзыв
5 лет назад
Александр
 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Илья
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Леонид
 
33 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Марина
 
31 год
7 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
11 отзывов(-1)
5 лет назад
Денис
 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
29 отзывов
5 лет назад
Алексей
 
30 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
Али
 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
6 дней назад
23 отзыва
5 лет назад
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
3 часа назад
61 отзыв
5 лет назад

  • Похожие заказы

  • Jadranka J Lendar

    $250

    Вебсайт наподобие соцсети с задачей сбора простой информации от одних пользователей о других и поиска по этой базе данных. Функционал сайта схож с соцсетью и службой знакомств, но намного проще и того и другого. ...

    Сайты «под ключ»4 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Копирование, доработка экономической игры!

    $500

    Скопировать экономическую игру, возможно доработать. Подключение платежей, настройка работоспособности всех аспектов. Пример проекта: http://elite-mafia.ru/ Бюджет может быть выше, зависит от качества работы.

    Сайты «под ключ»6 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Каталог ресторанов

    $1000

    Здравствуйте! Нужно создать Cайт каталог ресторанов на базе frameworks laravel или готовый скрипт на доработку под требуемый функционал,нужно учитывать тот факт, что потом можно было сделать приложение под ios и android по функционалу сайта. ( приложение не входит ...

    AndroidiOSLaravel
    Сайты «под ключ»14 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Казино

    здравствуйте,что будет стоить создание и настройка сайта по типу краш (кс го)?

    Сайты «под ключ»5 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Сделать сайт - blockchain explorer для ERC-20 токена

    Пример нужного сайта https://clck.ru/P7XXy   1) поиск и аналитика транзакций по сети https://ropsten.etherscan.io  (с последующим переключением на сеть ethereum mainnet) 2) поиск и аналитика транзакций для одного токена ерс20 (при заказе выдам) 3) сайт делается ...

    Сайты «под ключ»6 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Сайт под ключ. Верстка и CMS

    Владимир, день добрый! Ранее к Вам обращалась Ульяна, дизайнер нашего сайта. Вы ей писали, что будете свободны к середине июня) Мы хотим заказать работу у Вас. Как мы можем связаться с Вами?

    Сайты «под ключ»12 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Создать сайт

    $85

    Нам нужно создать сайт по услуге помощи закупа товаров с Китае и доставкой до России. https://docs.google.com/document/d/1pUFbhd_JhGrab_Oj_B33hvUrGHSaO7oMpZZTxuqesUI/edit?usp=sharing тут примерный контент  сайты конкурентов https://docs.google.com/spreadsheets/d/1f7jIkcZ7NKTBG4w6SjYDJUXVc_QB9ILCZMSSL1h-tbg/edit#gid=0

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    5 лет назад

  • Создание сайта под контентный проект

    Здравствуйте уважаемые специалисты!  Мне надо сделать сайт с нуля под контентный проект для размещения статей и видео материалов с Ютуба отличный пример который нравится - https://cpa.rip/  Самое главное что сайт должен быть ...

    WordPress
    Сайты «под ключ»28 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Копия сайта

    Нужно частично скопировать сайт https://helpcheck.de/ А именно требуется страница https://helpcheck.de/lebensversicherung, текстовые страницы из футера и личный кабинет.  Под копией имею ввиду стянуть верстку, перекрасить ее в нужный цвет, поменять картинки и кое где контент (я дам). ...

    WordPress
    Сайты «под ключ»6 заявок
    Закрыт
    5 лет назад