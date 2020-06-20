Создать сайт

$85
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Закрыт24 заявки957 просмотров

Нам нужно создать сайт по услуге помощи закупа товаров с Китае и доставкой до России. https://docs.google.com/document/d/1pUFbhd_JhGrab_Oj_B33hvUrGHSaO7oMpZZTxuqesUI/edit?usp=sharing тут примерный контент 

сайты конкурентов https://docs.google.com/spreadsheets/d/1f7jIkcZ7NKTBG4w6SjYDJUXVc_QB9ILCZMSSL1h-tbg/edit#gid=0 

5 лет назад
guest_15926473470487
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Выбранный исполнитель

Loorko
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Escrow
Сайт не сделан, исполнитель пропал

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