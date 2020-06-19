Создать сайт на вордпрессе, или переделать уже готовый на битриксе под один из этих сайтов https://cosmostone.ru, https://www.marmi.ru.
Сделать калькулятор на Wordpress
Без костылей, отдельным плагином. Есть детальное ТЗ и живой пример.
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