Создать сайт на вордпрессе, или переделать уже готовый на битриксе под один из этих сайтов https://cosmostone.ru, https://www.marmi.ru.
Создать сайт-обучалку
Макет дизайна страниц:
https://www.figma.com/file/BvPoHhrrVYp6MxPSEu3yGZ/Affhub-Study?node-id=25%3A2536
Общее описание проекта:
Обучающая платформа, которая состоит из последовательных блоков (всего 7).
Каждый из 7 блоков состоит из таких типов контента: education ролик, следом за ним открывается статья, следом за ней тест.
Только пройдя последовательно эти стадии, можно приступить к следующему разделу.
Цель обучения - вовлечь аудиторию в “игру”, проходя которую он получит: готовую связку, скидки на сервисы и понимание работы с нашими продуктами и сертификат о прохождении курса.
Функционал проекта:
1. Для того, чтобы попасть в обучение, нужно быть зарегистрированным пользователем. На главной станице сайта https://affhub.com/ будет отдельная форма регистрации на обучение.
Далее пользователь попадает в свой личный кабинет, который впоследствии будет также содержать инструмент программы лояльности (подсчет баллов за определенные действия). Указываю информацию для того, если это нужно учесть при разработке личного кабинета.
Прогресс-бар должен отображать на какой стадии находится юзер, меняется в зависимости от каждого шага в виде просмотра видео, прочтения статьи, теста.
3. Если юзер разлогинился и зашел заново, продолжая обучение он видит в прогресс баре сколько он прошел информации в процентах, также в общей программе на чем он остановился: https://prnt.sc/t1dwxz. В случае выхода веба из системы прогресс сохраняется в учетной записи.
4. Нажимая кнопку “продолжить” https://prnt.sc/t1dy53 юзер попадает на ту часть контента, на которой остановился.
5. https://prnt.sc/t1dz8v Если юзер не прошел тест, у него светится статус “тест не пройден” и технически у него появляется возможность пересдать тест через 12 часов после того, как пройдет заново необходимый раздел.
6. https://prnt.sc/t1e2pe Первая часть контента в разделе: education ролик должен тянуться с ютуба (закрытого канала), либо же быть загруженным в сам проект. Главное, чтобы к ролику не было открытого доступа, только в рамках обучения. И его нельзя было скачать. В рамках каждого раздела есть кнопка “вернуться назад” и таким образом юзер попадает обратно на раздел с программой, где ему снова-таки виден прогресс бар и статус прохождения контента.
7. После просмотра ролика, юзер может перейти к чтению текстовой информации по этой кнопке: https://prnt.sc/t1e4mn
8. В разделе с лонгридом обязательно должна быть кнопка https://prnt.sc/t1e65b
Эта функция нужна для того, чтобы загрузить, например,. видеозапись экрана, инструкции, если того требует контент раздела. Не знаю, возможно ли это технически, но в моем понимании, кнопка должна светиться в разделе, если имеется видеоконтент, если не имеется, то может не отображаться.
9. Раздел с тестами интерактивен: https://prnt.sc/t1e9f8 Должен осуществляться переход к следующему вопросу и возможность “вернуться назад” и продолжить тест позже, если необходимо. 10. Пример выделения выбранного варианта ответа: https://prnt.sc/t1eb5w
После того, как юзер выбрал свой ответ: https://prnt.sc/t1ec3d
Если юзер не сдал тест (алгоритмы будут предоставлены отдельно)
11. В некоторых разделах, которые будут включать в себя контент про разные сервисы, вместе с результатами теста, юзеру будет выдаваться скидка или купон на определенный сервис. Размер скидки будет варьироваться в зависимости от оценки за пройденный раздел.
Выглядеть это будет так. https://prnt.sc/t1gen1 Здесь будет кнопка “получить бонус”, предлагаю реализовать этот так: при нажатии кнопки будет происходить скачивание файла pdf, например, с сами купоном (варианты реализации рассматриваются)
12. После прохождения всех разделов, юзер получает сертификат. https://prnt.sc/t1ghur
Его можно будет скачать файлом pdf. Сертификат также будет иметь свою оценку (в зависимости от результата теста) и юзеру будет присваиваться определенный уровень.
Важные моменты:
Необходимо будет реализовать функционал таким образом, чтобы была возможность самостоятельно вносить изменения в контент (перезагрузить файлы, поменять текст). Должна быть админка для редакторов. И еще обязательно: иметь возможность добавлять разделы. Например: у нас обучение сейчас конкретно по фейсбуку, и внутри раздела в будущем нужно будет добавить обучение по тизеркам.
Или же, добавить новый раздел и загрузить как новое обучение.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен5 лет назад
Сайт для продажи платьевСайты «под ключ»58 заявокЗакрыт5 лет назад
Сайт візитка для музичного виконавця. На трьох мовах українська, англійська, німецька. Повністю контент та наповнення для сайту є. Обов'язково на сайті повинен бути планувальник подій (календар з можливістю додавати нові події та відображати)Сайты «под ключ»28 заявокЗакрыт5 лет назад
Макеты уже нарисованы. Сделать проект нужно под ключ. Также нужна мобильная версия. ТЗ скину готовому взяться за проект. Опыт в работе со стимом и рулетками обязателен. Примеры таких сайтов: http://csgo777.ru/ . https://ruletkacsgo.ru/ . https://csgobomj.ru/Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт5 лет назад
- $150
Необходимо разработать сайт купонник для AdmitadСайты «под ключ»4 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $285
КорпоративныйсайтНуженкорпоративный сайт услуг ,укладка ламината и тд. Сайт должен быть на вордпрес.Нужен дизайн и верстка.Дом.страница делаем под ландинг(все услуги+кто мы+слайдер).На дом странице нужны кнопки позвонить,написать, и контакт форма.В таком же стиле делаем ...Сайты «под ключ»17 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимо создать сайт по аналогии vc.ru со всеми вытекающими. Подробности в тз.Сайты «под ключ»17 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно редактиовать сайт labzdrav.by У нас не работают кнопки на сайтеСайты «под ключ»1 исполнительЗавершен5 лет назад
Нужно создать сайт букмекерской конторы, с автоматическим парсом линии и лайв событий, личным кабинетом, партнерской программойСайты «под ключ»16 заявокЗакрыт5 лет назад