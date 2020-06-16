Разработка сайта

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Закрыт17 заявок889 просмотров

Необходимо создать сайт по аналогии vc.ru со всеми вытекающими.

Подробности в тз.

5 лет назад
igelleon
Артем 
34 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Вадим
 
44 года
11 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
5 лет назад
Игорь
 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
67 отзывов(-1)
5 лет назад
Али
 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
6 дней назад
23 отзыва
5 лет назад
Максим
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Александр
 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
10 часов назад
287 отзывов
5 лет назад
ТОП-10
Сайты «под ключ»
Николай
 
43 года
12 лет в сервисе
Был
14 часов назад
90 отзывов
5 лет назад
Алиса
 
29 лет
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 отзывов
5 лет назад
Владимир
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
29 отзывов(-1)
5 лет назад
Олег
 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
161 отзыв
5 лет назад
Константин
 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв(-1)
5 лет назад
Марина
 
31 год
7 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
11 отзывов(-1)
5 лет назад
Артём
 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
6 часов назад
69 отзывов
5 лет назад
#1
Сайты «под ключ»
Евгения
 
35 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Артур
 
42 года
10 лет в сервисе
Был
3 часа назад
26 отзывов
5 лет назад
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
3 часа назад
61 отзыв
5 лет назад
Иван
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 отзывов(-1)
5 лет назад
Вадим
 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
4 часа назад
11 отзывов
5 лет назад
ТОП-5
Сайты «под ключ»