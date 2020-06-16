Нужно сделать печатную и электронную версию презентации веб сайта. Нужно описать преимущества раздела сайта, расписать разделы сайта . От вас нужно чтобы вы дали свой черновой вариант для корректировки примерно в пределах 10 страниц. ...
Создание сайта с парорамой и платной версией доступа
Нужно оценить по стоимости и срокам создание сайта, описание (типо ТЗ которое есть на данный момент)
https://docs.google.com/document/d/1p6r-mCALvMmu26_ptWUKXUs11fkXhhg61Rgn67h1_VY/edit
нужны сроки и цена От и До можно
Заявки фрилансеров
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