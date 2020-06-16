Создание сайта с парорамой и платной версией доступа

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт7 заявок279 просмотров

Нужно оценить по стоимости и срокам создание сайта, описание (типо ТЗ которое есть на данный момент)

https://docs.google.com/document/d/1p6r-mCALvMmu26_ptWUKXUs11fkXhhg61Rgn67h1_VY/edit

нужны сроки и цена От и До можно

5 лет назад
e_reshetnikova
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Заявки фрилансеров

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