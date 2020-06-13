Сделать второй уровень сайта

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Закрыт15 заявок1418 просмотров

Добрый день!

Есть первая заглавная страница сайта - 2 языка. на странице перечислены продукты. Логика - при клике на продукт идет переход на второй уровень сайта, где должно идти перечисление подпродуктов.

Задача:

1) сделать админку с возможностью мультиязычности

2) сделать второй уровень сайта, с возможностью менять картинки и текст (дизайн, как делать предоставлен

3) сделать страницу контакты, дизайн есть. также возможность менять данные должны быть в админке.

CMS Wordpress

Первый раз работаю только по постоплате.

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