Добрый день!

Есть первая заглавная страница сайта - 2 языка. на странице перечислены продукты. Логика - при клике на продукт идет переход на второй уровень сайта, где должно идти перечисление подпродуктов.

Задача:

1) сделать админку с возможностью мультиязычности

2) сделать второй уровень сайта, с возможностью менять картинки и текст (дизайн, как делать предоставлен

3) сделать страницу контакты, дизайн есть. также возможность менять данные должны быть в админке.

CMS Wordpress

Первый раз работаю только по постоплате.

Подробное тз в личной переписке