Добрый день! есть купленный шаблон. Его необходимо развернуть и по тз внести изменения в него, чтобы это был полноценный сайт. Более подробное направлю по почте. Первый раз работаю только по постоплате. ...
Сделать второй уровень сайта
Добрый день!
Есть первая заглавная страница сайта - 2 языка. на странице перечислены продукты. Логика - при клике на продукт идет переход на второй уровень сайта, где должно идти перечисление подпродуктов.
Задача:
1) сделать админку с возможностью мультиязычности
2) сделать второй уровень сайта, с возможностью менять картинки и текст (дизайн, как делать предоставлен
3) сделать страницу контакты, дизайн есть. также возможность менять данные должны быть в админке.
CMS Wordpress
Первый раз работаю только по постоплате.
Подробное тз в личной переписке
Заявки фрилансеров
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