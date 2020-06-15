Лендинг под ключ в стиле iPhone

$217
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Завершен11 заявок763 просмотра

Накладка на камеру iPhone X которые превращают девайс в iPhone 11 PROПредоставляю фотки, видео, текст и структуру лендинга !Мобильная адаптация важна - большая часть трафика будет идти на моб устройства.

5 лет назад
Sveta_bogatenko
Елена 
37 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
3 отзыва

Выбранный исполнитель

evzmeniy
Евгений 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
$200
2 дня
Escrow
Очень довольна работой Исполнителя! Перед началом работы все внимательно изучила, исполнила все вовремя
Работаем уже не с первым проектом. Рекомендую

Заявки фрилансеров

Андрей
 
24 года
5 лет в сервисе
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5 лет назад
5 лет назад
Мария
 
22 года
5 лет в сервисе
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Вероника
 
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Евгений 
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Роман
 
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5 месяцев назад
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