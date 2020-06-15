Нужно создать сайт
Лендинг под ключ в стиле iPhone
Накладка на камеру iPhone X которые превращают девайс в iPhone 11 PROПредоставляю фотки, видео, текст и структуру лендинга !Мобильная адаптация важна - большая часть трафика будет идти на моб устройства.
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