Сделать сайт для интернет магазина товаров для взрослых. Сайт по дизайну: минимализм, пастельные тона. Сайт должен включать в себя каталог, разбитый по категориям, тест для подбора товаров, также для удобства покупателя формирование самостоятельного набора товаров ...
Создать сайт
Требуется сайт для работодателей и исполнителей, по заданиям, в нем будет совмещено все возможности по созданию заданий, критериям со всех сайтов, от набора подписчиков и лайков с просмотрами ютуба, сайта qcomment и такого что есть в разделе заданий всех почтовиков CAP типа вммаила. типа регистраций, активности, голосований. инвестиций, и вообще любых действий. и для каждого свои критерии по созданию и фильтру в соответствии с особенностями заданий.
я первым делом хочу прицениться в ваших представлениях и рамках цен от до.
Самое главное это функционал по возможностям создания заданий для рекламодателей, все критеририи, категории, два режима простой и профи.
так же режим поиска расширенный и обычный, сайт рассчитан именно на это.
пишите рамки цен. срок в принципе не важен. шаблоны и без цен в игнор
Заявки фрилансеров
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