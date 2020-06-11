Создать сайт

Требуется сайт для работодателей и исполнителей, по заданиям, в нем будет совмещено все возможности по созданию заданий, критериям со всех сайтов, от набора подписчиков и лайков с просмотрами ютуба, сайта qcomment и такого что есть в разделе заданий всех почтовиков CAP типа вммаила. типа регистраций, активности, голосований. инвестиций, и вообще любых действий. и для каждого свои критерии по созданию и фильтру в соответствии с особенностями заданий.

я первым делом хочу прицениться в ваших представлениях и рамках цен от до.

Самое главное это функционал по возможностям создания заданий для рекламодателей, все критеририи, категории, два режима простой и профи.

так же режим поиска расширенный и обычный, сайт рассчитан именно на это.

пишите рамки цен. срок в принципе не важен. шаблоны и без цен в игнор