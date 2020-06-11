Создать сайт

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Закрыт15 заявок761 просмотр

Требуется сайт для работодателей и исполнителей, по заданиям, в нем будет совмещено все возможности по созданию заданий, критериям со всех сайтов, от набора подписчиков и лайков с просмотрами ютуба,  сайта qcomment и такого что есть в разделе заданий всех почтовиков CAP типа вммаила.  типа регистраций, активности, голосований. инвестиций, и вообще любых действий. и для каждого свои критерии по созданию и фильтру в соответствии с особенностями заданий.

я первым делом хочу прицениться в ваших представлениях и рамках цен от до. 

Самое главное это функционал по возможностям создания заданий для рекламодателей,  все критеририи, категории, два режима простой и профи. 

так же режим поиска расширенный и обычный, сайт рассчитан именно на это. 

пишите рамки цен. срок в принципе не важен.  шаблоны и без цен в игнор

5 лет назад
tulait71
Дмитрий 
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