Нужен ответственный специалист по crm

Нужно реализовать проект, в идеале чтобы под ключ.

Сайт-CRM система.

Коротко о системе:

Пользователи, обычные посетители сайта с личным кабинетом, которые могут покупать промокоды.

Сам сайт представляет из себя магазин промокодов.

Наполняется будет с помощью рекламодателей ( пользователи, которые в личном кабинете придумывают себе промокоды и публикуют их)

Ну и админка чтобы всем этим управлять.

Для пользователей нужно приложение.

Есть чёткое тз.

Пожалуйста, дабы не тратить мое и ваше время, просьба откликнуться только тех, кому интересно долгосрочное сотрудничество и кто уверен в своих силах, что справится с таким проектом.