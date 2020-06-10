Нужен человек работающий с данным стеком, для создания сайта. Детали кандидатам, оставляйте ТЕЛЕГРАМ
Нужен ответственный специалист по crm
Нужно реализовать проект, в идеале чтобы под ключ.
Сайт-CRM система.
Коротко о системе:
Пользователи, обычные посетители сайта с личным кабинетом, которые могут покупать промокоды.
Сам сайт представляет из себя магазин промокодов.
Наполняется будет с помощью рекламодателей ( пользователи, которые в личном кабинете придумывают себе промокоды и публикуют их)
Ну и админка чтобы всем этим управлять.
Для пользователей нужно приложение.
Есть чёткое тз.
Пожалуйста, дабы не тратить мое и ваше время, просьба откликнуться только тех, кому интересно долгосрочное сотрудничество и кто уверен в своих силах, что справится с таким проектом.
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