Нужен человек работающий с данным стеком, для создания сайта. Детали кандидатам, оставляйте ТЕЛЕГРАМ
Требуется создать сайт под ключ. Онлайн платформа/школа для обучения
Требуется создать сайт под ключ. Онлайн платформа/школа для обучения по специальностям (дизайн, управление, программирование, маркетинг и др.)
Пример аналогичной платформы: https://vk.cc/avEQKX
Три этапа разработки (Дизайн, Верстка, Программирование).
В идеале, если у Вас были подобные кейсы.
В ответе на заявку сброшу потенциальным кандидатам ТЗ, прототипы, бриф на разработку сайта.
АнтиСпам: Сайты под ключ
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