Требуется создать сайт под ключ. Онлайн платформа/школа для обучения

$4285
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Закрыт42 заявки892 просмотра

Требуется создать сайт под ключ. Онлайн платформа/школа для обучения по специальностям (дизайн, управление, программирование, маркетинг и др.)

Пример аналогичной платформы: https://vk.cc/avEQKX

Три этапа разработки (Дизайн, Верстка, Программирование).

В идеале, если у Вас были подобные кейсы.

В ответе на заявку сброшу потенциальным кандидатам ТЗ, прототипы, бриф на разработку сайта.

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