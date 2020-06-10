Требуется создать сайт под ключ. Онлайн платформа/школа для обучения по специальностям (дизайн, управление, программирование, маркетинг и др.)

Пример аналогичной платформы: https://vk.cc/avEQKX

Три этапа разработки (Дизайн, Верстка, Программирование).

В идеале, если у Вас были подобные кейсы.

В ответе на заявку сброшу потенциальным кандидатам ТЗ, прототипы, бриф на разработку сайта.

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