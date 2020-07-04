Сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен33 заявки831 просмотр

http://altaimaster.ru/ сделать аналог. но другие контактные данные. лого. в виде лединга. дизайн более менее современный. без наворотов. с настройкой хоста, покупкой домена. под ключ. нужна точная цена. оплата договор гпх или юр лица. 

5 лет назад
fanirmag
Фанир 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

ilberic
Вадим 
23 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
$50
6 дней
Все выполнил грамотно и в срок. Учел все пожелания и предложил крутые решения. рекомендую. Буду еще заказывать.
Отличный, внимательный и простой заказчик, налету совместно составили ТЗ, и я сразу приступил к работе. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!

Заявки фрилансеров

ilberic
Вадим 
23 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Илья
 
43 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Артур
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Софья
 
20 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Анастасия
 
26 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Софья
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Алексей
 
44 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Сергей
 
38 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Стефан
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Анна
 
43 года
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
5 лет назад
София
 
25 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Анна
 
30 лет
7 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
Кисляк
 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
17 отзывов
5 лет назад
Роман
 
37 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
2 отзыва
5 лет назад
Вадим
 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Иван
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 отзывов(-1)
5 лет назад
Кузьма
 
45 лет
11 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
62 отзыва(-1)
5 лет назад
Вероника
 
28 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Виолетта
 
23 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Яна
 
31 год
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Анна
 
23 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Владимир
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
29 отзывов(-1)
5 лет назад
Валерий
 
40 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
Александр
 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
10 часов назад
287 отзывов
5 лет назад
ТОП-10
Сайты «под ключ»
Вадим
 
44 года
11 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
5 лет назад
Денис
 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
29 отзывов
5 лет назад
Алиса
 
29 лет
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 отзывов
5 лет назад
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
3 часа назад
61 отзыв
5 лет назад
Денис
 
31 год
5 лет в сервисе
Был
4 дня назад
4 отзыва
5 лет назад
Евгений
 
27 лет
13 лет в сервисе
Был
13 дней назад
74 отзыва
5 лет назад
Георгий
 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
7 дней назад
7 отзывов
5 лет назад
Руслан
 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
54 отзыва(-3)
5 лет назад
Александр
 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв
5 лет назад