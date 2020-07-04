Сайт на https, но в левом верхнем углу пишет "Подключение к сайту защищено не полностью. Злоумышленники могут видеть изображения, которые видны вам, и изменять их в целях мошенничества". Нужно этот вопрос решить, чтобы горело зеленым.
Сайт
http://altaimaster.ru/ сделать аналог. но другие контактные данные. лого. в виде лединга. дизайн более менее современный. без наворотов. с настройкой хоста, покупкой домена. под ключ. нужна точная цена. оплата договор гпх или юр лица.
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