Есть такое web приложение FUT Web App - EA SPORTS OfficialSite, необходимо создать бота, который будет имитировать работу (клики) пользователя, в зависимости от поставленных задач на написанном сайт-боте. FUT Web App – ...
Копия сайта
Сделать копию сайта на джумле.
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