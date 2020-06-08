Нужно создать сайт , легкий аналог ютуба или сайта для просмотра фильмов онлайн со встроенным флеш плеером , с простым и комфортным дизайном, но только что бы видео мог загружать только администратор сайта, создать премиум раздел для коммерческих предложений просмотра закрытых для общего доступа видео-роликов.

Укажите сколько по времени это будет занимать и какую оплату хотите за работу, ваш опыт и желательно примеры работ. Спасибо, всем здоровья.