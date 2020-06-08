Создан слайден. Необходим человек со знанием работы плагина Revolution slider Необходимо поправить адаптивность созданного слайдера. Т.е. весь контент уже размещен - нужно только корректировка (уменьшить отступы, увеличить картинку), на мобильном сделать ...
Создать сайт легкий аналог ютуба
Нужно создать сайт , легкий аналог ютуба или сайта для просмотра фильмов онлайн со встроенным флеш плеером , с простым и комфортным дизайном, но только что бы видео мог загружать только администратор сайта, создать премиум раздел для коммерческих предложений просмотра закрытых для общего доступа видео-роликов.
Укажите сколько по времени это будет занимать и какую оплату хотите за работу, ваш опыт и желательно примеры работ. Спасибо, всем здоровья.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Сайты «под ключ»7 заявокЗакрыт5 лет назад
Платформа WordPress Лендинг должен состоять из следующих блоков: шапка, вводная информация, преимущества товара, галерея, форма оплаты и контакты. Все тексты и фото предоставляем Срок: 7-10 дней Все условия и стоимость обсуждаются ...Сайты «под ключ»37 заявокЗакрыт5 лет назад
Цель занять ТОП позиции в Google. Тематика - трансфер/гид в Риме для русскоязычных. Есть ТЗ от SEO-специалиста (будет выслано исполнителям с релевантным опытом). Нужен разработчик с успешным опытом создания сайтов, ...Сайты «под ключ»17 заявокЗакрыт5 лет назад
Разработать дизайн, сделать верстку landing page и натянуть на WordPress. Более подробное ТЗ скину в телеграмм/скайп Сделать нужно быстро.Сайты «под ключ»38 заявокЗакрыт5 лет назад
Добрый день. Мне необходимо изготовить сайт визитку, на тему: "металургийная компания" литьё стали и чугуна. Описание + фото есть.Сайты «под ключ»69 заявокЗакрыт5 лет назад
- $350
1)Сайт должен работать на всех браузерах (Кроссбраузерность) 2)Адаптивный дизайн под (Mobile.Desktop.Tablet) 3)Скорость загрузки сайта необходимо максимально увеличить -Сжатые изображения -Уменьшенные размеры страниц сайта -Упрощенный код (если это влияет) -Уменьшенное ...Сайты «под ключ»22 заявкиЗакрыт5 лет назад
Сайт ужебегу.рус Необходимо: 1) Увеличить скорость работы сайта 2) Настроить поиск по сайту 3) Настроить сайт для передачи франчайзи( Связка CRM франчайзи и сайт, поддоменное имя и тд) 4) Сделать ...Сайты «под ключ»6 заявокЗакрыт5 лет назад
- $2000
Требуется создать с нуля букмекерскую контору.Сайты «под ключ»11 заявокЗакрыт5 лет назад
- $7000
Требуется создать сайт под ключ. Проект биржи фриланса или купим готовый проект. Проект биржи микроуслуг по фиксированной цене. Три этапа: (Дизайн, верстка, программирование) Аналогичные проекты: https://vk.cc/asedkO Бюджет до 500 ...Сайты «под ключ»42 заявкиЗакрыт5 лет назад
Необходимо создать продажный сайт инфопродукта на Wordpress. Сайт должен быть адаптивным. Предпочтение,чтобы в цветовой схеме был светло-синий цвет. Разработчик по каждой странице сайта получит файл описания. Среди файлов будет также примерный вид верхней ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен5 лет назад