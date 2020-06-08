Создать одностраничный лендинг

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Закрыт37 заявок722 просмотра

Платформа WordPress

Лендинг должен состоять из следующих блоков: шапка, вводная информация, преимущества товара, галерея, форма оплаты и контакты.

Все тексты и фото предоставляем

Срок: 7-10 дней

Все условия и стоимость обсуждаются с кандидатами лично.

Обязательно наличие портфолио!

WordPress
5 лет назад
guest_15916133054095
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Машков
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
Анна
 
27 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Алексей
 
41 год
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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Арина
 
21 год
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Была
5 лет назад
5 лет назад
Альбина
 
28 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
1 отзыв
5 лет назад
Саид
 
33 года
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 отзывов
5 лет назад
Амон
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Вероника
 
28 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Александр
 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Олег
 
39 лет
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Был
месяц назад
161 отзыв
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Вадим
 
44 года
11 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
5 лет назад
Ирина
 
36 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Роман
 
30 лет
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Был
5 лет назад
5 лет назад
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
3 часа назад
61 отзыв
5 лет назад
Епракси
 
32 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Темур
 
37 лет
9 лет в сервисе
Был
день назад
19 отзывов
5 лет назад
Иван
 
22 года
5 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
3 отзыва
5 лет назад
Дмитрий
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
52 отзыва(-1)
5 лет назад
Андрей
 
39 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
Максим
 
36 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Александр
 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
10 часов назад
287 отзывов
5 лет назад
ТОП-10
Сайты «под ключ»
Екатерина
 
29 лет
5 лет в сервисе
Была
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5 лет назад
Денис
 
31 год
5 лет в сервисе
Был
4 дня назад
4 отзыва
5 лет назад
Елена
 
42 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Андрей
 
29 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
40 отзывов
5 лет назад
Валерий
 
40 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
Максим
 
43 года
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
19 отзывов(-1)
5 лет назад
Марина
 
43 года
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
119 отзывов
5 лет назад
Вадим
 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Артём
 
32 года
8 лет в сервисе
Был
час назад
168 отзывов
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ТОП-10
Сайты «под ключ»
Виктория
 
27 лет
5 лет в сервисе
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5 лет назад
Георгий
 
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Был
7 дней назад
7 отзывов
5 лет назад
Рожден
 
30 лет
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Был
2 года назад
126 отзывов
5 лет назад
Вадим
 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
5 часов назад
11 отзывов
5 лет назад
ТОП-5
Сайты «под ключ»
Василий
 
40 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
17 отзывов
5 лет назад
Владимир
 
30 лет
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Был
8 месяцев назад
29 отзывов(-1)
5 лет назад
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