UX/UI Веб дизайнер
Здравствуйте, меня зовут Виктория. Мои специализации это веб-дизайн, графический дизайн и UI/UX.Моя цель - помочь вам создать современный, простой и лаконичный дизайн, который подойдет вам и вашим клиентам.
Со своей стороны предлагаю :
— Оптимальные сроки выполнения работ;
— Четкое соблюдение технического задания проекта;
— Адаптация под мобильные устройства и планшеты;
— Индивидуальный подход к каждому клиенту;
Что я делаю?
— Лендинг
— Сайт-визитка
— Персональный сайт
— Промо сайт
— Сайт-портфолио
— Логотипы
— Баннеры
Что я использую для разработки дизайна:
— Adobe Photoshop CC;
— Adobe Illustrator CC;
— Figma;
Со своей стороны гарантирую : соблюдение сроков, индивидуальный подход, вежливость и приятное сотрудничество в целом.
По итогу, вы получите исходники, которые будут полностью подготовлены к работе верстальщика.
Портфолио
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