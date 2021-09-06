UX/UI Веб дизайнер

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Здравствуйте, меня зовут Виктория. Мои специализации это веб-дизайн, графический дизайн и UI/UX.Моя цель - помочь вам создать современный, простой и лаконичный дизайн, который подойдет вам и вашим клиентам.

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Со своей стороны предлагаю :

— Оптимальные сроки выполнения работ;

— Четкое соблюдение технического задания проекта;

— Адаптация под мобильные устройства и планшеты;

— Индивидуальный подход к каждому клиенту;

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Что я делаю?

— Лендинг

— Сайт-визитка

— Персональный сайт

— Промо сайт

— Сайт-портфолио

— Логотипы

— Баннеры

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Что я использую для разработки дизайна:

— Adobe Photoshop CC;

— Adobe Illustrator CC;

— Figma;

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Со своей стороны гарантирую : соблюдение сроков, индивидуальный подход, вежливость и приятное сотрудничество в целом.

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По итогу, вы получите исходники, которые будут полностью подготовлены к работе верстальщика.