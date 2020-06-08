Создан слайден. Необходим человек со знанием работы плагина Revolution slider Необходимо поправить адаптивность созданного слайдера. Т.е. весь контент уже размещен - нужно только корректировка (уменьшить отступы, увеличить картинку), на мобильном сделать ...
Создание простого сайта по продаже курсов.
1)Сайт должен работать на всех браузерах (Кроссбраузерность)
2)Адаптивный дизайн под (Mobile.Desktop.Tablet)
3)Скорость загрузки сайта необходимо максимально увеличить
-Сжатые изображения
-Уменьшенные размеры страниц сайта
-Упрощенный код (если это влияет)
-Уменьшенное число запросов браузера
Главная страница должна информировать посетителя о предоставляемых услугах и состоять из 5 блоков.
Хедер (меню с кнопками для быстрого передвижения по сайту)
1)Информация о предоставляемых услугах и общим описанием (Снизу кнопка "купить")
2)Витрина товаров с кратким описанием каждого их них (Снизу кажого - кнопка "купить")
При нажатии на товар или на кнопку - происходит перенос пользователя на отдельную страницу , где он подробнее может ознакомиться с товаром прочитав описание , последовательную программу обучения , отзывы , итд
3)Описание того , что человек получит совершив покупку на сайте.
Футер с мелким текстом и кнопками (Правила публичной оферты , Обработка персональных данных,политика конфиденциальности)
В Верхнем меню сайта должны быть кнопки :
-Главная страница (переход на главную страницу сайта)
-Каталог (Переход на витрину товаров)
-Подарок : выделить ярким цветом (Переход на страницу с акцией : стань постоянным покупателем получи "название" в подарок)
-Отзывы (переход на страницу с отзывами)
Самое важное!
Сайт должен быть совместим с нашей платежной системой на все 100%, условия подключения к ней можете увидеть здесь https://developers.cloudpayments.ru/#rekurrentnye-platezhi
В качестве примера можете посмотреть на
Заявки фрилансеров
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