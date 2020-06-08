Создание простого сайта по продаже курсов.

1)Сайт должен работать на всех браузерах (Кроссбраузерность)

2)Адаптивный дизайн под (Mobile.Desktop.Tablet)

3)Скорость загрузки сайта необходимо максимально увеличить

-Сжатые изображения

-Уменьшенные размеры страниц сайта

-Упрощенный код (если это влияет)

-Уменьшенное число запросов браузера

Главная страница должна информировать посетителя о предоставляемых услугах и состоять из 5 блоков.

Хедер (меню с кнопками для быстрого передвижения по сайту)

1)Информация о предоставляемых услугах и общим описанием (Снизу кнопка "купить")

2)Витрина товаров с кратким описанием каждого их них (Снизу кажого - кнопка "купить")

При нажатии на товар или на кнопку - происходит перенос пользователя на отдельную страницу , где он подробнее может ознакомиться с товаром прочитав описание , последовательную программу обучения , отзывы , итд

3)Описание того , что человек получит совершив покупку на сайте.

Футер с мелким текстом и кнопками (Правила публичной оферты , Обработка персональных данных,политика конфиденциальности)

В Верхнем меню сайта должны быть кнопки :

-Главная страница (переход на главную страницу сайта)

-Каталог (Переход на витрину товаров)

-Подарок : выделить ярким цветом (Переход на страницу с акцией : стань постоянным покупателем получи "название" в подарок)

-Отзывы (переход на страницу с отзывами)

Самое важное!

Сайт должен быть совместим с нашей платежной системой на все 100%, условия подключения к ней можете увидеть здесь https://developers.cloudpayments.ru/#rekurrentnye-platezhi

В качестве примера можете посмотреть на

https://mutk.ru/