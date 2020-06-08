Создан слайден. Необходим человек со знанием работы плагина Revolution slider Необходимо поправить адаптивность созданного слайдера. Т.е. весь контент уже размещен - нужно только корректировка (уменьшить отступы, увеличить картинку), на мобильном сделать ...
Букмекер
Требуется создать с нуля букмекерскую контору.
Заявки фрилансеров
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