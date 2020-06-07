Создать сайт под ключ.

$7000
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Закрыт42 заявки1415 просмотров

Требуется создать сайт под ключ. Проект биржи фриланса или купим готовый проект. Проект биржи микроуслуг по фиксированной цене.

Три этапа: (Дизайн, верстка, программирование)

Аналогичные проекты: https://vk.cc/asedkO

Бюджет до 500 000р 

Срок до 6 месяцев.

Заинтересованным кандидатам скину ТЗ и бриф на разработку сайта.

Всем спасибо.

5 лет назад
o1eg_bitrix_ryaz
Олег 
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4 года назад

Заявки фрилансеров

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