Необходимо создать продажный сайт инфопродукта на Wordpress. Сайт должен быть адаптивным. Предпочтение,чтобы в цветовой схеме был светло-синий цвет. Разработчик по каждой странице сайта получит файл описания. Среди файлов будет также примерный вид верхней ...
Создать сайт под ключ.
Требуется создать сайт под ключ. Проект биржи фриланса или купим готовый проект. Проект биржи микроуслуг по фиксированной цене.
Три этапа: (Дизайн, верстка, программирование)
Аналогичные проекты: https://vk.cc/asedkO
Бюджет до 500 000р
Срок до 6 месяцев.
Заинтересованным кандидатам скину ТЗ и бриф на разработку сайта.
Всем спасибо.
Заявки фрилансеров
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