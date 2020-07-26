Продажный сайт на Wordpress

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Завершен20 заявок1187 просмотров

Необходимо создать продажный сайт инфопродукта на Wordpress. Сайт должен быть адаптивным.

Предпочтение,чтобы в цветовой схеме был светло-синий цвет. Разработчик по каждой странице

сайта получит файл описания. Среди файлов будет также примерный вид верхней

страницы сайта, можно от него отталкиваться.

Необходимо будет нарисовать логотип сайта, при этом изобретать чего-то сверхъественного не

нужно. Просто красиво сделать в соответствии с названием сайта логотип, он

будет размещен на сайте в верхнем левом углу.

Вверху также будет картинка, которую нужно будет нарисовать/сделать – счастливый человек с

сертификатом в руках. Набросок в Фотошопе у меня есть, нужно будет сделать по

аналогии.

Должна быть авторизация на сайте. И при покупке должна быть проверка, что пользователь

авторизован.

Что собственно будет на сайте:

1)    Страница «Главная» – на ней будет слева текст, справа несколько последних отзывов.

Текст заканчивается списком продаваемого товара. Продажи необходимо будет организовать через Яндекс.Деньги. При этом если пользователь покупает один из

продуктов (самый первый и дорогой), то у него будет возможность задавать

вопросы на странице «Вопросы и ответы».

После покупки пользователь должен либо на почту получать покупаемый файл(размер около 10 Мб) либо видеть ссылку на скачивание на сайте, либо опять же

получать на почту ссылку на скачивание.

Отзывы должны отображаться в обратном порядке от даты добавления (то есть сначала самый последний добавленный), при этом отображаться должны не все

отзывы, а только те, для которых  я установлю специальный признак (флажок например), другие этот признак видеть не

должны. Сами отзывы будут добавляться на странице «Отзывы».

 

2)    Страница «Новости». При наведении мыши на этот пункт меню (без нажатия) открываются внизу три подпункта:

•         Информация об обновлениях

•         Новости экзамена

•         Статистика

При выборе каждого из подпунктов открываются только новости соответствующего раздела. Каждая новость будет относиться к одному из трех

разделов.

Если нажать просто на Новости, то открываются все новости без отбора.

 

3)    Страница «Отзывы».

Здесь пользователи будут добавлять свои отзывы

 

4)    Страница «Вопросы-ответы». Здесь пользователи будут задавать вопросы и я буду отвечать на них. Может быть

иерархическая структура, то есть Вопрос -> Ответ -> уточняющий вопрос -

> Ответ и т.д. Если пользователь купил продукт, предполагающий возможность

задавать вопросы, то он ,во-первых, должен видеть все вопросы и ответы,

во-вторых, иметь возможность сам задавать вопросы. Остальные должны видеть

только вопросы. И вместо ответа надпись, что мол мол у Вас нет прав на просмотр

ответов.

Должна быть возможность у меня просто пользователю давать право для задания  вопросов (и просмотра ответов).То есть купил пользователь соответствующее решение, у него это право появилось.

Но некоторые пользователи покупали на другом сайте, я хочу после регистрации их

сам проставить им этот флаг (право). Опять же это право должен видеть и

устанавливать только я.

 

5)    Страница «Контакты».

Тут собственно контактные данные и форма обратной связи.

 

+ Страница «Статьи», но она пока должна быть невидима, я в дальнейшем планирую сам в неё добавлять статьи и соответственно сделать её видимой.

 

 

Будет еще страница с политикой конфиденциальности и страница с афертой,на которые будет ссылка в форме регистрации и переход из футера.

Пишите сразу примерные сроки и стоимость.

WordPress
5 лет назад
prohodcev-misha
Михаил 
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Был
7 месяцев назад

Выбранный исполнитель

AlekseyBannikov
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