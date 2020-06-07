Нужен сайт минималистичный

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Закрыт15 заявок676 просмотров

Мы создаем курс по фотографии и нам нужен сайт рассматриваю разные варианты Лендинги, интернет магазины и тдВ последствии на суете ещё будут продаваться мерк и присеты для обработки фото. Мы пока только в процессе записи, хотелось бы узнать цены и сроки, процесс работы. По ценам рассматриваю тоже разные варианты Писать можете в телеграмм: nickwhitejob Вот примеры того что нравится:  https://www.behance.net/gallery/96275519/Nimbus-CV-Portfolio-WordPress-Theme?tracking_source=search_projects_recommended%7Cwebhttps://www.behance.net/gallery/96610377/Marshmello-New-Website?tracking_source=search_projects_recommended%7Cwebhttps://www.behance.net/gallery/93119043/ArtLebedev-Redesign?tracking_source=search_projects_recommended%7Cwebhttps://www.behance.net/gallery/97732711/Norm-Architects-web-brand?tracking_source=search_projects_recommended%7Cweb

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