Доработать сайт на платформе 1с Битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт6 заявок598 просмотров

Сайт ужебегу.рус 

Необходимо: 

1) Увеличить скорость работы сайта 

2) Настроить поиск по сайту

3) Настроить сайт для передачи франчайзи( Связка CRM франчайзи и сайт, поддоменное имя и тд) 

4) Сделать плагин яндекс карт для зонирования районов доставки

5 лет назад
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Заявки фрилансеров

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