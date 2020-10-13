AcropoliumUA

Сделаем сайт эффективным инструментом вашего бизнеса

Мы - веб-студия Acropolium Ukraine.

Возьмем на себя разработку продуктов "под ключ" и любые обновления, доработки и редизайн существующих у вас сайтов.

Наша компания - это неповторимый симбиоз творческого подхода и высоких технологий, а специалисты - это full-stack WordPress/HTML + CSS, JavaScript, front-end (vue.js) разработчики, дизайнеры и копирайтеры.

Мы не просто создаем продукт. Мы обнаруживаем вашу реальную потребность и предлагаем решение, которое будет оптимальным для вас, как с точки зрения инвестированных в него средств, так и со стороны конечного результата, которого от нас ожидаете.

Наши основные услуги:

- разработка сайтов (лендинги, сайты-визитки, сайты-каталоги, интернет-магазины, верстка, тех. поддержка);

- копирайтинг и маркетинг (написание уникальных текстов, разработка маркетинговой концепции сайта, др. супутствующие услуги);

- дизайн и графика (дизайн и редизайн сайта, постеры, реклама и даже аватарки);

- логотипы и брендирование (логотипы, бренд-буки и визитки).