Создать сайт на WordPress

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Закрыт17 заявок623 просмотра

Цель занять ТОП позиции в Google.

Тематика - трансфер/гид в Риме для русскоязычных.

Есть ТЗ от SEO-специалиста (будет выслано исполнителям с релевантным опытом).

Нужен разработчик с успешным опытом создания сайтов, которые заняли высокие позиции в Google.

Пожалуйста, присылайте примеры ваших работы релевантные теме и цели.

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