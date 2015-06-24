Хочу особо поблагодарить Романа за работу. С первых слов общения я понял что он идеальный исполнитель и в последствии не ошибся. Роман просто задавал вопросы по проекту, мы согласовали сроки, и неожиданно выполнил всю работу раньше чем я мог вообразить. Прошло 4 или 5 дней и сайт уже полностью стоял на движке. Конечно правки были,но все вопросы решались на столько быстро что этих недочетов никто толком не замечал. Так что доверяйте Роману и платите столько сколько он назначает, цена была абсолютно оправдана!