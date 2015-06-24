mulbergerio

Роман mulbergerio

 
41 год
16 лет на фриланс-бирже
Был
5 месяцев назад
Создание сайтов на joomla для вашего бизнеса php html css mysql jquery js K2 ajax

Создание лучшего сайта среди конкурентов!

  • Разработка сайтов, написание программ, веб приложений любой сложности.
  • Написание систем расчёта, учёта и движения материалов и средств.
  • Написание индивидуальных движков
  • Разработка сайтов на Джумла Joomla- вёрстка шаблонов, написание расширений, адаптивный дизайн без макетов.
  • Могу вылепить из неё что угодно, именно написать а не найти и установить кучу непонятных расширений.
  • Только с применением компонента К2 вместо стандартного.
  • Реализация очень сложных решений и функционала как в админке так и с лицевой части сайта.
  • разработка плагинов для TinyMCE
  • яндекс карты
  • Слайдеры на jQuery - любой требуемый функционал, под требование ТЗ - написание с нуля на чистом jQuery
JOOMLA:

  • К2 - доработка, переделка для сайтов недвижимости, добавление функционала фотогалереи к статьям и прочее
  • создание форм обратной связи и анкет, защита от спама без CAPTCHA
  • ни в коем случае не работаю с joomsocial или zoo (ТОЛЬКО К2), ни в коем случае не работаю с виртуемартом!(ТОЛЬКО К2)
  • интеграция с робокасса, rbk money, Битрикс 24
  • добавление ajax функционала - пагинация, модули, компоненты
  • адаптивный дизайн без макетов.
  • правильная 404 страница в стиль сайта с правильным ответом!
BITRIX24:

  • работа с протоколом
  • любые доступные решения
  • подключение к одностраничникам и формам обратной связи
AMO CRM﻿

  • работа с протоколом
  • любые доступные решения
  • ﻿подключение к одностраничникам и формам обратной связи
ПАРСЕРЫ / ГРАБЕРЫ

PHP

- Javascript (AJAX)

- jQuery (ajax) сложные/интересные решения

- слайдеры и прочее на jQuery / jQuery + jQuery.ajax

- MySQL

- HTML верстка

- Парсинг на регулярках

- Почта (Multipart) (создание/отправка/получение с вложениями/приложениями, через mail/smtp/imap, работа с протоколом)

- php Обработка изображений

- подключение нестандартных шрифтов

- генерация xls, xlsx, doc, rtf, pdf из php

СЛАЙДЕРЫ на jQuery

- любой функционал

- любой сложности

- с любым количеством управляющих элементов

- с любыми эффектами

Что угодно на jQuery

- TinyMCE, highslide - реализация очень сложных решений

- Yandex Maps / Яндекс карты

- Галереи на JS (интеграция и взаимодействия с TinyMCE ) / jQuery (ajax)

- delphi (Базы данных, сокеты (sockets), почта, ftp, mysql, парсеры, граберы)

Отличное знание английского и украинского на уровне чтения документации и разговорный

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Отзывы заказчиков

Carmarket
38 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$100
10 баллов
8 лет назад
Парсер
Отличный специалист, всем рекомендую!
Всё было отлично. Задание чёткое. Оплата без задержек и в полном объёме.
Ответный отзыв
marmeladdd
Анна 
35 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
$40
10 баллов
9 лет назад
Каталог на Joomla 3.4
Joomla
Великолепный исполнитель! Реализация задачи в кротчайшие сроки с высочайшим качеством и учетом всех пожеланий.
Великолепный заказчик! Постановка задачи была максимально понятно. После приёмки не было не 1 правки.
Ответный отзыв
MakarovDR
Дмитрий 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
13 дней назад
$200
10 баллов
10 лет назад
Поставить CMS на сайт агентства недвижимости
Joomla
Хочу особо поблагодарить Романа за работу. С первых слов общения я понял что он идеальный исполнитель и в последствии не ошибся. Роман просто задавал вопросы по проекту, мы согласовали сроки, и неожиданно выполнил всю работу раньше чем я мог вообразить. Прошло 4 или 5 дней и сайт уже полностью стоял на движке. Конечно правки были,но все вопросы решались на столько быстро что этих недочетов никто толком не замечал. Так что доверяйте Роману и платите столько сколько он назначает, цена была абсолютно оправдана!
Всё было отлично. Задание чёткое, оплата без задержек и в полном объёме. Правок минимум.
Ответный отзыв
Bounty_travel
Алина 
37 лет
13 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$53
10 баллов
10 лет назад
Функция авто определения города и подмена на контакты
Спасибо Роман! Вот уже три года ведет наши проекты , все четко, всегда делает то что обещает очень надежный человек и исполнитель! Бывает жду по несколько недель в очереди чтобы взял наш очередной проект но за то все работает как автомат калашникова ) С такими людьми приятно работать. Рекомендую!
Работаем не первый раз. Всё чётко как всегда. Минимум правок. Оплата сразу после выполнения и проверки.
Ответный отзыв
Dogmatic
Денис 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$3
10 баллов
10 лет назад
Изменить отображение формата даты в модуле новостей для Joomla
JoomlaPHP
Все сделано быстро и четко, видно что специалист в своем деле. Спасибо Роману, в общении приятный человек, всем рекомендую.
Сотрудничеством с Денисом очень доволен. Оплата была сделана как договорились без задержек.
Ответный отзыв
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35 отзывов
от $50
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