Создание лучшего сайта среди конкурентов!
- Разработка сайтов, написание программ, веб приложений любой сложности.
- Написание систем расчёта, учёта и движения материалов и средств.
- Написание индивидуальных движков
- Разработка сайтов на Джумла Joomla- вёрстка шаблонов, написание расширений, адаптивный дизайн без макетов.
- Могу вылепить из неё что угодно, именно написать а не найти и установить кучу непонятных расширений.
- Только с применением компонента К2 вместо стандартного.
- Реализация очень сложных решений и функционала как в админке так и с лицевой части сайта.
- разработка плагинов для TinyMCE
- яндекс карты
- Слайдеры на jQuery - любой требуемый функционал, под требование ТЗ - написание с нуля на чистом jQuery
- К2 - доработка, переделка для сайтов недвижимости, добавление функционала фотогалереи к статьям и прочее
- создание форм обратной связи и анкет, защита от спама без CAPTCHA
- ни в коем случае не работаю с joomsocial или zoo (ТОЛЬКО К2), ни в коем случае не работаю с виртуемартом!(ТОЛЬКО К2)
- интеграция с робокасса, rbk money, Битрикс 24
- добавление ajax функционала - пагинация, модули, компоненты
- адаптивный дизайн без макетов.
- правильная 404 страница в стиль сайта с правильным ответом!
- работа с протоколом
- любые доступные решения
- подключение к одностраничникам и формам обратной связи
- работа с протоколом
- любые доступные решения
- подключение к одностраничникам и формам обратной связи
PHP
- Javascript (AJAX)
- jQuery (ajax) сложные/интересные решения
- слайдеры и прочее на jQuery / jQuery + jQuery.ajax
- MySQL
- HTML верстка
- Парсинг на регулярках
- Почта (Multipart) (создание/отправка/получение с вложениями/приложениями, через mail/smtp/imap, работа с протоколом)
- php Обработка изображений
- подключение нестандартных шрифтов
- генерация xls, xlsx, doc, rtf, pdf из php
СЛАЙДЕРЫ на jQuery
- любой функционал
- любой сложности
- с любым количеством управляющих элементов
- с любыми эффектами
Что угодно на jQuery
- TinyMCE, highslide - реализация очень сложных решений
- Yandex Maps / Яндекс карты
- Галереи на JS (интеграция и взаимодействия с TinyMCE ) / jQuery (ajax)
- delphi (Базы данных, сокеты (sockets), почта, ftp, mysql, парсеры, граберы)
Отличное знание английского и украинского на уровне чтения документации и разговорный
Портфолио
- Сайт визитка на joomla под ключ166 просмотров
- Сайт на joomla под ключ189 просмотров
- Сайт визитка на joomla под ключ168 просмотров
- Переделка одностраничника170 просмотров
- Каталог на joomla196 просмотров
- Корпоративный сайт на joomla151 просмотр
- Каталог на joomla под ключ127 просмотров
- Одностраничник html134 просмотра
- Одностраничник на joomla143 просмотра
- Корпоративный сайт на joomla132 просмотра
- Сайт визитка на joomla под ключ110 просмотров
- Каталог на joomla под ключ127 просмотров