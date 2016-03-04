Каталог на Joomla 3.4

Необходимо подобрать и настроить компонент каталога на джумле.

Обязательные условия:

- При нажатии кнопки подробнее - появление лайтбокса с карточкой проекта

- В лайтбоксе для каждого проекта- форма заказа - при заполнении формы заказа - должно приходить уведомление на e-mail с указанными контактными данными и ссылкой или названием проекта, с которого форма была заполнена.

- Возможность добавлять несколько фото проекта

Аналог можно посмотреть в вложении

Необходима только реализация данной задачи, сайт делать не нужно