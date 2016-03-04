Каталог на Joomla 3.4

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен6 заявок233 просмотра

Необходимо подобрать и настроить компонент каталога на джумле.

Обязательные условия:

- При нажатии кнопки подробнее - появление лайтбокса с карточкой проекта

- В лайтбоксе для каждого проекта- форма заказа - при заполнении формы заказа - должно приходить уведомление на e-mail с указанными контактными данными и ссылкой или названием проекта, с которого форма была заполнена.

- Возможность добавлять несколько фото проекта

Аналог можно посмотреть в вложении

Необходима только реализация данной задачи, сайт делать не нужно

Joomla
9 лет назад
marmeladdd
Анна 
35 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

mulbergerio
Роман 
41 год
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
9 лет назад
$40
1 день
Великолепный исполнитель! Реализация задачи в кротчайшие сроки с высочайшим качеством и учетом всех пожеланий.
Великолепный заказчик! Постановка задачи была максимально понятно. После приёмки не было не 1 правки.

Заявки фрилансеров

mulbergerio
Роман 
41 год
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
9 лет назад