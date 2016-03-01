Перенести сайт с одного хостинга на другой

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Закрыт9 заявок234 просмотра

Перенести сайт на Joomla с одного хостинга на другой.  И поменять лого сайта.

Joomla
9 лет назад
Nicklaos
Николай 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

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Нет заявок фрилансеров