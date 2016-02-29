Обновление DLE 9.0 + модули до DLE 10.6

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки133 просмотра

Список модулей: 

1. DLE forum 2.6.1 (Скорее всего перенести  на на PhpBB, выслушаю предложения)

2. Награды 4.0 

3. Журнала логов 5.0

4. Модуль рейтинг (http://dleshka.org/hacks/4772-cifra-reting-dlya-dle-100.html)

5. iChat

Размер БД сайта: 1.7 Gb

Оплата в WMR, цену указывать в рублях.

DLEHTML
9 лет назад
Anhelone
Егор 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров