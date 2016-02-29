Необходимо перенести интернет магазин автозапчастей на платформу abcp, с подключением автомобильных каталогов и автоматическим обновлением прайсов.
Обновление DLE 9.0 + модули до DLE 10.6
Список модулей:
1. DLE forum 2.6.1 (Скорее всего перенести на на PhpBB, выслушаю предложения)
2. Награды 4.0
3. Журнала логов 5.0
4. Модуль рейтинг (http://dleshka.org/hacks/4772-cifra-reting-dlya-dle-100.html)
5. iChat
Размер БД сайта: 1.7 Gb
Оплата в WMR, цену указывать в рублях.
Заявки фрилансеров
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