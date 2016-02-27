Добавление функционала на Wordpress

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт7 заявок177 просмотров

Требуется опытный кодер, который сможет взяться за нетривиальную работу по сайту на WP. В трех словах - необходимо добавить новый функционал, исправить отображение записей и дополнить имеющийся механизм сортировки записей по критериям.

WordPress
9 лет назад
log1n0v
Артем 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

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