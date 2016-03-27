Верстка и установка на cms

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен5 заявок227 просмотров

Здравствуйте.

Необходимо сверстать и установить интернет-магазин на cms (joomla,drupal,wp,dle). 

Наличие PSD-макетов и подробного ТЗ.

По ссылке находятся все необходимые материалы https://yadi.sk/d/z8RMnxeNody8U

Пришлось вновь создать заказ по этому сайту из-за некомпетентности предыдущего исполнителя.

Сроки и стоимость предлагайте.

В бюджете ограничен, и заявки свыше 120 usd не рассматриваются.

DLEDrupalJoomlaWordPress
9 лет назад
Setimka
37 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

o_as
35 лет
15 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
9 лет назад
$120
6 дней
Большое спасибо Антону за качественно выполненную работу! Хороший исполнитель, который знает свое дело как свои 5 пальцев. Рекомендую!
Отличный заказчик. Четко поставленные задачи. Своевременная оплата! Рад сотрудничеству. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

o_as
35 лет
15 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
9 лет назад