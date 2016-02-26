Добрый день, Необходимо натянуть верстку на рабочий сайт http://orbita-sc.ru/repair/item/inew-i2000 это шаблон, любые значения в нем переменные информации "где что лежит ...
Доработка функционала компонента недвижимости на joomla 3
Здравствуйте! Нужна доработка функционала компонента недвижимости на joomla 3, подробности в ТЗ. Компонент OS Property, сайт http://demo.tvoy-divan.ru/
Пишем сроки и цену
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