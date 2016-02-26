Разработка сайта под ключ! (Ознакомиться с ТЗ ниже!)

Меня интересует следующая информация:

1. сколько будет стоить сайт который выполнен в виде календаря. Одна страница отражает 1 месяц в году, по дням. Например с 1 по 30 марта. В каждом квадратике (это 1 день) содержится информация о том, куда в этот день в Москве можно будет пойти (спектакль, концерт и т.д.) При нажатии на название спектакля или выплывает, или открывается в новом окне краткая информация о месте проведения, цене, описание и т.д.) Можно посмотреть анонс на все месяцы. Для меня важно,чтобы в дальнейшем я сам мог менять информацию в этом календаре. Возможно здесь нужно будет установить какой-то фильтр, чтобы человек мог выбирать все мероприятия в календаре ему интересны или не все. Может его будут интересовать только спектакли, или только тренинги и т.д.Примерно вот так (это совсем примерно)))

http://www.anothercity.ru/event-calendar/cal

Все что смог описал. Интересует цена и сроки! ЦМС wordpress