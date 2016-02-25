Решить проблему с шаблоном joomla 3

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрытнет заявок109 просмотров

Не могу сохранить изменить шаблон t3_bs3_blank

ниже скрины того что делаю и что получаю

Joomla
9 лет назад
shoco77
48 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров