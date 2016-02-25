Интеграция шаблона на DLE
Имеется HTML шаблон. Нужно поставить на DLE .
Простая визитка без слайдеров и т.п.
Возможно (если сам не успею) установить сам DLE
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