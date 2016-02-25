Интеграция шаблона на DLE

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Закрыт4 заявки104 просмотра

Имеется HTML шаблон.  Нужно поставить на DLE . 

Простая визитка без слайдеров и т.п.

Возможно (если сам не успею) установить сам DLE

DLEHTML
9 лет назад
kopyha
Сергей 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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