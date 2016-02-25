Плеер videoJS

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
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Видео плеер videojs, к нему нужно подключить баннерную сеть рекламы, что бы шла подгрузка кода рекламы pre-roll, Overlay, Post-roll 

9 лет назад
FixMAN
37 лет
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров