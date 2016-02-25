Есть дизайн (пару страниц прилагаю), верстка также будет сделана. Останется только интеграция. Основные моменты: 1. Три типа цены, пересчет суммы в корзине в зависимости от общей суммы. 2. ...
Плеер videoJS
Видео плеер videojs, к нему нужно подключить баннерную сеть рекламы, что бы шла подгрузка кода рекламы pre-roll, Overlay, Post-roll
Заявки фрилансеров
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