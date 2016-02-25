Opencart отзывы

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка98 просмотров

1. В opencart прикрутить модуль с отзывами. Он как бы вроде бы есть, но товар в нем не выбирается.

2. Вставить код sape.ru

Opencart
9 лет назад
svetus-ka16
Светлана 
39 лет
9 лет в сервисе
Была
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров