Правки на сайте на CMS 1C Bitrix

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт4 заявки115 просмотров

Добрый день!

Требуется опытный специалист по 1С Битрикс для внесения ряда правок на сайт. Подробнее в ТЗ. На все вопросы готов ответить в личке или в проекте.

Дополнительно возможны правки на основе Ваших рекомендаций.

В заявке просьба указывать цену и сроки.

9 лет назад
seo-pro
37 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров