Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Есть сайт на Joomla reinstar.ru-необходимо внести дополнения на сайте, а именно: 1. Поднять меню, сократить расстояние в шапке. 2. Логотип в мобильной версии-вылезает за меню (поправить). ------------------------ ...
Правки на сайте на CMS 1C Bitrix
Добрый день!
Требуется опытный специалист по 1С Битрикс для внесения ряда правок на сайт. Подробнее в ТЗ. На все вопросы готов ответить в личке или в проекте.
Дополнительно возможны правки на основе Ваших рекомендаций.
В заявке просьба указывать цену и сроки.
Заявки фрилансеров
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