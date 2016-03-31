Нужно перенести сайт с CMS joomla на WP

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен4 заявки149 просмотров

Доброго времени суток

Нужно перенести этот сайт http://9n0.ru/mss9vwm/ на CMS wordpress c сохранением ЧПУ статей, дизайна, а так же что бы у rss под яндекс новости был такой url http://9n0.ru/649q4wr/

Оплата по факту

Ожидаю  заявок исполнителей 

JoomlaWordPress
9 лет назад
linkovich
Сергей 
46 лет
12 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

ds-maxim
Максим 
41 год
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
9 лет назад
$120
10 дней
Максим выполнил все четко по ТЗ, благодарю, буду обращаться
Я немного напортачил, человек вошел в мою ситуацию. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

ds-maxim
Максим 
41 год
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
9 лет назад

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