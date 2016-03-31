Нужно перенести сайт с CMS joomla на WP

Доброго времени суток

Нужно перенести этот сайт http://9n0.ru/mss9vwm/ на CMS wordpress c сохранением ЧПУ статей, дизайна, а так же что бы у rss под яндекс новости был такой url http://9n0.ru/649q4wr/

Оплата по факту

Ожидаю заявок исполнителей