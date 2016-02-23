Посадить верстку на NetCat

Требуется посадить верстку на CMS NetCat. (просьба не предлагать других, не тратьте свое и мое время).

Подробности кандидатам. Пишите скайп для связи.

Свяжусь со всеми заинтересовавшими.

Условия работы для исполнителя: Утверждаем проект на вашем хосте, получаете оплату на ВМ, ЯД или Киви, передаете исходники проекта.

Студиям не беспокоить!