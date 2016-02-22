Программист на WordPress (инсталляция готовой темы)

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт9 заявок155 просмотров

Добрый день. Необходим специалист на Wordpress. 

Суть: Есть тема - http://themeforest.net/item/fitness-sport-gym-responsive-theme/8860972 купленная. 

Есть сайт уже работающий на который нужно эту тему перенести, установив не потеряв уже размещенную информацию. 

Все исходные файлы есть, так же есть дополнительная и пояснительная документация к теме как и что делать. 

http://fitness.support.vamtam.com/support/home

Ищу специалиста который готов взяться за данный проект. Если у вас был опыт переноса подобных тем с "Темфореста" это будет вашим огромным плюсом.

Полное т3 вышлю кандидатам. Указывайте ваши контакты в ответе к проекту. Вы должны очень хорошо разбираться в создании сайтов на WP. 

WordPress
9 лет назад
upwork
34 года
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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