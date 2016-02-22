Программист на WordPress (инсталляция готовой темы)

Добрый день. Необходим специалист на Wordpress.

Суть: Есть тема - http://themeforest.net/item/fitness-sport-gym-responsive-theme/8860972 купленная.

Есть сайт уже работающий на который нужно эту тему перенести, установив не потеряв уже размещенную информацию.

Все исходные файлы есть, так же есть дополнительная и пояснительная документация к теме как и что делать.

http://fitness.support.vamtam.com/support/home

Ищу специалиста который готов взяться за данный проект. Если у вас был опыт переноса подобных тем с "Темфореста" это будет вашим огромным плюсом.

Полное т3 вышлю кандидатам. Указывайте ваши контакты в ответе к проекту. Вы должны очень хорошо разбираться в создании сайтов на WP.