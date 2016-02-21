http://datsun.avtoray.ru/ - этот сайт нужно натянуть на Joomla
Интернет-магазин на Opencart 2 (спортивное питание)
Нужен интернет-магазин на opencart 2.
Тематика - спортивное питание. Количество товаров около 200.
Один уровень категорий (категория - список товаров), без онлайн-оплаты - только оформление заказа, общая стоимость с учетом вариантов доставки.
Для каждого товара - характеристики, отзывы, при добавлении в корзину выбор индивидуальных параметров (упаковка, вкус и т.п.).
Регистрация по email и по соц сетям.
Валюта одна.
ТехЗадание вышлю в личку.
Дизайн есть, готовый из шаблона (уже сверстанный на bootstrap). Нужно прикрутить.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте! Нужно исправить несколько багов на сайте http://fudim.com.ua 1. Нужно донастроить электронные отзывы на сайте (http://fudim.com.ua/ru/otzyvy/elektronnye-otzyvy). Отзывы работали через плагин RSMonials. Какой нужен функционал: возможность для пользователей оставить отзыв на сайте ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте! http://wordpress.vinagecko.net/t/cendo/product-category/bedroom/ Вот этот шаблон необходимо перенести на второй Опенкарт. Функционал по возможности должен быть такой же. Фильтр должен редактироваться из админки. В ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Есть интернет-магазин на Joomla (JoomShoppnig), нужно добавить модуль для оплаты картами. Инструкция тут - kassa.yandex.ru/settings Своими сила модуль поставить не получилось, так как движок ковыряли под нужды. Нужно разобраться и настроить, в яндекс.кассе уже есть ...Завершен9 лет назад
Сабж Был немного обновлен сервер. Теперь нельзя зайти в админку. Сайт не поломался. Данные предоставлю. Указывайте что примерно будет по деньгам стоить. С меня самый положительный отзыв.Завершен9 лет назад
- $15
newbalances574.ru 1. Добавить размеры и надпись про бесплатную доставку как на newbalances.ru/ 2. Вывести из админ-панели в карту товара артикул, сейчас в товаре такие значения есть, но они не выводятся.Системы управления (CMS)10 заявокЗакрыт9 лет назад
Доброго времени требуется перенести http://theme199-organic-cosmetics.myshopify.com/ на платформу битриксСистемы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $20
Требуется добавить небольшой функционал в слайдер на Wordpress.Завершен9 лет назад
- $20
Требуется доработать слайдер в WP для корректного отображения gif. Проще говоря, просто добавить иконку "Play" на миниатюру.Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт9 лет назад
Есть: 1. Есть тема вордпресс и плагин к ней http://themeforest.net/item/jobify-wordpress-job-board-theme 2. Все это установлено на сайте http://icecaphe.com/ Необходимо доделать: 1. Изменить форму поиска. Должны быть только поля категория и регион. (остальные ...Завершен9 лет назад