Интернет-магазин на Opencart 2 (спортивное питание)

Нужен интернет-магазин на opencart 2.

Тематика - спортивное питание. Количество товаров около 200.

Один уровень категорий (категория - список товаров), без онлайн-оплаты - только оформление заказа, общая стоимость с учетом вариантов доставки.

Для каждого товара - характеристики, отзывы, при добавлении в корзину выбор индивидуальных параметров (упаковка, вкус и т.п.).

Регистрация по email и по соц сетям.

Валюта одна.

ТехЗадание вышлю в личку.

Дизайн есть, готовый из шаблона (уже сверстанный на bootstrap). Нужно прикрутить.