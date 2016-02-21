Интернет-магазин на Opencart 2 (спортивное питание)

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт8 заявок155 просмотров

Нужен интернет-магазин на opencart 2.

Тематика - спортивное питание. Количество товаров около 200.

Один уровень категорий (категория - список товаров), без онлайн-оплаты - только оформление заказа, общая стоимость с учетом вариантов доставки.

Для каждого товара - характеристики, отзывы, при добавлении в корзину выбор индивидуальных параметров (упаковка, вкус и т.п.).

Регистрация по email и по соц сетям.

Валюта одна.

ТехЗадание вышлю в личку.

Дизайн есть, готовый из шаблона (уже сверстанный на bootstrap). Нужно прикрутить.

BootstrapOpencart
9 лет назад
den-tkach
Денис 
51 год
13 лет в сервисе
Был
12 часов назад

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Нет заявок фрилансеров