Помощь с починкой 500 ошибки на входе в админку WP

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Завершен4 заявки140 просмотров

Сабж

Был немного обновлен сервер. Теперь нельзя зайти в админку. Сайт не поломался.

Данные предоставлю.

Указывайте что примерно будет по деньгам стоить.

С меня самый положительный отзыв.

WordPress
9 лет назад
Napdir
40 лет
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

web_serg
Сергей 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
час назад
9 лет назад
$5
1 день
Проблема оказалась не простой, но Сергей не сдался и справился с задачей. Крайне рекомендую как способного, ответственного и вежливого человека.
Сотрудничеством доволен! Отличный заказчик! Все необходимые для работы доступы предоставил. Оплата вовремя! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

web_serg
Сергей 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
час назад
9 лет назад