Доработка слайдера на Wordpress

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен4 заявки168 просмотров

Требуется добавить небольшой функционал в слайдер на Wordpress.

WordPress
9 лет назад
log1n0v
Артем 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

Выбранный исполнитель

d1mapetrenko
Дмитрий 
29 лет
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
9 лет назад
$5
1 день
Грамотный специалист, профессионал в своем деле. Решил задачу в кратчайшие сроки. Рекомендую к сотрудничеству.
Отличный заказчик, своевременная оплата, грамотная постановка задачи. С такими людьми приятно иметь дело. Спасибо.

Заявки фрилансеров

d1mapetrenko
Дмитрий 
29 лет
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
9 лет назад