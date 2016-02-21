Необходим модуль вертикального меню для joomla пример тут; http://www.bodybuilding.com/fun/bbmaintrain.htm Меню должно быть точно таким же как на скриншоте и функционировать оно должно точно так же, не ленитесь - зайдите на сайт, поклацайте, посмотрите что именно ...
Доработка слайдера на Wordpress
Требуется добавить небольшой функционал в слайдер на Wordpress.
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