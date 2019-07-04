Дмитрий d1mapetrenkod1mapetrenko
28 летБеларусь/Минск
10 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$3
10 баллов
4 года назад
Работа сделана быстро
Ответный отзыв
Спасибо за задачу, рекомендую.
$20
10 баллов
4 года назад
Мегапрофессионал! Работа выполнена быстро и чётко, учтены все замечания. Спасибо!
Ответный отзыв
Спасибо Алексею за интересный заказ, было приятно работать. Своевременная оплата и четкая постановка задачи, однозначно рекомендую к сотрудничеству!
$10
10 баллов
4 года назад
Дмитрий, блестяще разобрался с проблемой! Очень кропотливо изучал вопрос, тестировал. Профессионально, четко и очень доброжелательно. Форма спасена благодаря этому великолепному исполнителю! Смело рекомендую всем заказчикам!
Ответный отзыв
Спасибо большое Юлии, было очень приятно работать! С Юлией масимально легко обащаться, четкая постановка задачи, моментальная оплата и всегда на связи. В общем все идеально, нужно сотрудничать!
$10
10 баллов
5 лет назад
Дмитрий сделал работу раньше срока, несмотря на то, что по ходу выполнения задания, у меня возникали новые мысли и идеи. Он и сам предлагал сделать некоторые изменения, которые я не увидел. Очень сдержанный, отзывчивый, корректный. Находится всегда на связи. Работу выполнил профессионально. С такими людьми как Дмитрий, очень прияно сотрудничать. Рекомендую!
Ответный отзыв
Спасибо Владимиру за интересную задачу. Четкое ТЗ, своевременная оплата. Так же хочу отметить, что Владимир ценит чужое время. Был рад сотрудничеству!
$10
10 баллов
6 лет назад
Все сделано очень быстро и в соответствии с требованиями
Ответный отзыв
Спасибо Андрею за задачу, был рад сотрудничеству. Однозначно рекомендую!
Системы управления (CMS)
37 отзывов(-1)
$5/час
от $10от 1 дня
#78
HTML-верстка
13 отзывов(-1)
$10/час
от $50от 1 дня
#412