d1mapetrenko

Дмитрий d1mapetrenko

 
28 летБеларусь/Минск
10 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
#wordpress, #modx_revolution

#javascript, #jquery, #php, #haml, #sass, #gulp, #bower, #bootstrap, #jade, #nodejs

PHPJavascriptWordPressBootstrapjQuerySASSGulpNode.js
Портфолио
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Отзывы заказчиков
xilgiz
34 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
13 дней назад
$3
10 баллов
4 года назад
Добавить звездочки - Drupal (работа на пару мин)
Работа сделана быстро
Спасибо за задачу, рекомендую.
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Epsiloncool
Алексей 
44 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$20
10 баллов
4 года назад
Скрипт на Nodejs или PHP, добавляющий подпись к изображению
Мегапрофессионал! Работа выполнена быстро и чётко, учтены все замечания. Спасибо!
Спасибо Алексею за интересный заказ, было приятно работать. Своевременная оплата и четкая постановка задачи, однозначно рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Canada-pro
Юлия 
44 годаКанада
10 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
$10
10 баллов
4 года назад
Найти и исправить ошибку в форме отзывов
Дмитрий, блестяще разобрался с проблемой! Очень кропотливо изучал вопрос, тестировал. Профессионально, четко и очень доброжелательно. Форма спасена благодаря этому великолепному исполнителю! Смело рекомендую всем заказчикам!
Спасибо большое Юлии, было очень приятно работать! С Юлией масимально легко обащаться, четкая постановка задачи, моментальная оплата и всегда на связи. В общем все идеально, нужно сотрудничать!
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voldoha
52 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
$10
10 баллов
5 лет назад
Внести изменения на сайте. Сайт на Joomla.
Дмитрий сделал работу раньше срока, несмотря на то, что по ходу выполнения задания, у меня возникали новые мысли и идеи. Он и сам предлагал сделать некоторые изменения, которые я не увидел. Очень сдержанный, отзывчивый, корректный. Находится всегда на связи. Работу выполнил профессионально. С такими людьми как Дмитрий, очень прияно сотрудничать. Рекомендую!
Спасибо Владимиру за интересную задачу. Четкое ТЗ, своевременная оплата. Так же хочу отметить, что Владимир ценит чужое время. Был рад сотрудничеству!
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neznatok
43 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
6 лет назад
Корректировки для сайта на wordpress
Все сделано очень быстро и в соответствии с требованиями
Спасибо Андрею за задачу, был рад сотрудничеству. Однозначно рекомендую!
Ответный отзыв
Системы управления (CMS)
37 отзывов(-1)
$5/час
от $10от 1 дня
#78
HTML-верстка
13 отзывов(-1)
$10/час
от $50от 1 дня
#412