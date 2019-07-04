Дмитрий сделал работу раньше срока, несмотря на то, что по ходу выполнения задания, у меня возникали новые мысли и идеи. Он и сам предлагал сделать некоторые изменения, которые я не увидел. Очень сдержанный, отзывчивый, корректный. Находится всегда на связи. Работу выполнил профессионально. С такими людьми как Дмитрий, очень прияно сотрудничать. Рекомендую!