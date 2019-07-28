Добавить звездочки - Drupal (работа на пару мин)

$3
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен6 заявок223 просмотра

Добрый день

На странице http://www.pisheprom-rb.ru/distribyutoram есть форма при нажатии на "Отправить запрос". Нужно добавить красные звездочки на обязательные поля https://yadi.sk/i/8BvswNiqQ8TSuw 

Задача минутная для того, кто знает. От меня отзыв)) 

Постоплата рублями 200 руб 

AJAXDrupalNode.js
6 лет назад
xilgiz
Илгиз 
36 лет
9 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

d1mapetrenko
Дмитрий 
29 лет
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
6 лет назад
$3
1 день
Работа сделана быстро
Спасибо за задачу, рекомендую.

Заявки фрилансеров

d1mapetrenko
Дмитрий 
29 лет
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
6 лет назад