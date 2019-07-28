Добавить звездочки - Drupal (работа на пару мин)

Добрый день

На странице http://www.pisheprom-rb.ru/distribyutoram есть форма при нажатии на "Отправить запрос". Нужно добавить красные звездочки на обязательные поля https://yadi.sk/i/8BvswNiqQ8TSuw

Задача минутная для того, кто знает. От меня отзыв))

Постоплата рублями 200 руб