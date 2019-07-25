БИТРИКС24 (ОБЛАКО) - автоматизация бизнес-процессов в конструкторе БП.

Нам необходим еще 1 программист в команду, который имеет достаточный опыт и уже съел хотя бы пару Чихуахуа в вопросах автоматизации бизнес-процессов в стандартном конструкторе бизнес-процессов Б24.

Уровень решаемых задач - "поддержка Б24 сама не знает, как это сделать и будет отправлять вас к интегратору" :)

Поэтому, требуются реально разбирающиеся в вопросе люди. Проект постоянный и не один.

Преимущество - "фрилансерам по жизни", доступным в течение рабочего дня, а не full-time разработчикам, работающим по найму и готовых посвятить нашим задачам 1 час в день.

При подаче заявки - опишите вой реальный опыт работы с бизнес-процессами в Б24 и ваш часовой рейт.

Примеры и описания работ можно в личку.

P.S. важным условием является то, что выполненные для нас задачи нельзя будет разместить в портфолио (NDA).