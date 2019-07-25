Программист на WP

Здравствуйте, нужен программист по WP для доработки интернет магазина, да, именно программист, не просто специалист который знает как

натянуть лендинг на WP, тут нужны более серьезные знания.

При ответе, просьба указать какой у Вас опыт в программировании, и какой у

Вас опыт работы с WP, а также примеры работ на WP, из самых сложных.

Кандидатам отправлю задачи.

Спасибо!