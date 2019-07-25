Собрать нужные страницы из шаблона. Показать как работать с контентом, включая фоны и картинки.
Программист на WP
Здравствуйте, нужен программист по WP для доработки интернет магазина, да, именно программист, не просто специалист который знает как
натянуть лендинг на WP, тут нужны более серьезные знания.
При ответе, просьба указать какой у Вас опыт в программировании, и какой у
Вас опыт работы с WP, а также примеры работ на WP, из самых сложных.
Кандидатам отправлю задачи.
Спасибо!
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $5Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен6 лет назад
Имеется сайт на Joomla 3 с шаблоном T3 Blank Template. Для форм используется модуль Super Simple Contact Form. Вызов модуля/формы планируется делать прямо в материалах. Вот как выглядит это сейчас http://prntscr.com/ojyro0 Нобходимо ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Добрый день! Нужно вести изменения на сайт - WP. И настроить парсинг отзывов и новостей.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен6 лет назад
Доброго времени суток! Напишите те, кто работал с CMS Diafan. Есть сайт, нужно внести правкиСистемы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт6 лет назад
нужна натяжка верстки на WPверстка уже почти готова. +- страниц, ищу людей с опытом.Системы управления (CMS)19 заявокЗакрыт6 лет назад
Добрый день! Вот по этому сайту http://ookaschool.ru нужно реализовать вот этот список доработок https://docs.google.com/document/d/1AVDpvqQnRBYiPLAYUPkjFkqV36eVSAsuRe2t3lfMIDM/edit# Напишите вашу стоимость и сроки.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен6 лет назад
Есть сайт с установленным калькулятором. Плагин поддерживает напрямую JS код. Нужно правильно вписать формулу, чтобы от значения одного поля менялись значения других, а соответственно и сам результат. Указывайте, пожалуйста, стоимость и сроки.Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт6 лет назад
Обязательны навыки программирования и верстки! Планируется маркетплейс с биржей на шаблоне. Заинтересованы в продолжительном сотрудничестве.Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Добрый день. Есть сайт http://d684875.storeland.ru/ , находится на конструкторе, нужно перенести проект на стандартный домен и хостинг. Прошу указать стоимость и сроки. По всем вопросам пишите, на все отвечу. За ранее большое спасибо!Системы управления (CMS)18 заявокЗакрыт6 лет назад
может кому попадалось инфа каких плагинов эти таблицы? tpx_ulp_campaigns tpx_em_modalsСистемы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт6 лет назад